Главные события Одессы 24 марта: где ремонтируют дороги и как «карантинит» Привоз

В среду, 24 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Министерство здравоохранения Украины обнародовало официальную версию смерти женщины-военнослужащей в Одесской области.
В Одессе с наступлением благоприятных погодных условий начался текущий ремонт дорог города. В первую очередь ремонт ведется на улицах, по которым проходят важные маршруты общественного транспорта.
Начать ремонт Ивановского моста в Одессе планируют не раньше декабря этого года.
Во второй день локдауна в Одессе Привоз работал как обычно, и одесситы делали покупки, как в самый обычный торговый день.
В прошлом году в Украине выявили на 30% больных туберкулезом меньше, чем в предыдущем. В Одесской области снизился показатель смертности от туберкулеза в два раза.
Дочерний лоукостер Turkish Airlines – AnadoluJet откроет регулярные рейсы из Одессы в Даламан (Турция).
Фото Марии Котовой