Главные события Одессы 24 марта: где ремонтируют дороги и как «карантинит» Привоз

В среду, 24 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Министерство здравоохранения Украины обнародовало официальную версию смерти женщины-военнослужащей в Одесской области.

В Одессе с наступлением благоприятных погодных условий начался текущий ремонт дорог города. В первую очередь ремонт ведется на улицах, по которым проходят важные маршруты общественного транспорта.

Начать ремонт Ивановского моста в Одессе планируют не раньше декабря этого года.

Во второй день локдауна в Одессе Привоз работал как обычно, и одесситы делали покупки, как в самый обычный торговый день.

В прошлом году в Украине выявили на 30% больных туберкулезом меньше, чем в предыдущем. В Одесской области снизился показатель смертности от туберкулеза в два раза.

Дочерний лоукостер Turkish Airlines – AnadoluJet откроет регулярные рейсы из Одессы в Даламан (Турция).

Фото Марии Котовой