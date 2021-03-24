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В Одесской области смертность от туберкулеза снизилась в 2 раза

В Одесской области смертность от туберкулеза снизилась в 2 раза

В прошлом году в Украине выявили на 30% больных туберкулезом меньше, чем в предыдущем. Не последнюю роль в этом сыграл масочный режим, который ввели в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом рассказала сегодня, 24 марта, на брифинге генеральный директор Одесского областного центра социально значимых заболеваний Светлана Есипенко.

«Украина столкнулась c ситуацией недовыявления туберкулеза в 2020 году. По последним статистическим данным, мы недовыявили около 30% наших пациентов. Масочный режим, который мы используем в эпидемии ковида, тоже сыграл колоссальную роль в процессе передачи туберкулеза и других респираторных заболеваний», — сообщила Есипенко.

Кроме того, в 2020 году в Одесской области снизился показатель смертности от туберкулеза в два раза, увеличилась эффективность лечения мультирезистентных форм на 30%, а также уменьшилось количество пациентов, болеющих туберкулезом и ВИЧ одновременно. По словам специалиста, таких результатов удалось достигнуть благодаря медицинской реформе, в рамках которой все противотуберкулезные учреждения региона объединились в единый центр.

Сейчас около 1500 туберкулезных пациентов города и области проходят лечение амбулаторно. На стационаре находятся только заразные больные и с тяжелыми формами заболевания. Таких около 200 человек.

«Эпидемия коронавируса помогла нам внедрить современные и инновационные технологии в организации амбулаторного лечения. Сегодня 70% пациентов лечатся в формате видео-DOT. Это очень эффективно работает. Больные себя комфортно чувствуют и не испытывают отторжения со стороны других людей. Фактически пациенты не перемещаются, не ездят каждый день за препаратами в медучереждение и не подвергают риску в случае неудачного лечения других людей», — рассказала Есипенко.

Отметим, сегодня, 24 марта, отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Напомним, Одесская область занимает первое место по количеству больных туберкулезом в Украине.

Также читайте о том, как в Одессе будут лечить туберкулез на втором этапе медреформы.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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