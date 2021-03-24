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Одесский Привоз в краснозонных тонах (фоторепортаж)

Одесский Привоз в краснозонных тонах (фоторепортаж)

На одесском Привозе все хорошо. То есть, совсем. И если в прошлом году карантин (ужесточенный, облегченный и любой другой) как-то сказывался на работе знаменитого рынка, то сейчас это не тот случай.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Специально прошлись по «непродовольственным» рядам, хотя плотно-бурлящая торговля на Привозе обычно пребывает в сочетании еды и «нееды».

Второй день очередного краснозонного витка в городе: Привоз работает точно так, как, например, в таком же марте года два назад. Ну, разве что кое-кто «почему-то» мелькает в масках на лицах.

В свободной продаже все — одежда, обувь, посуда, сопутствующие товары. То есть, никаких проблем. Совсем наоборот: здесь по-прежнему торгуют весело, с огоньком. О «короне», статистике заболевших и прочих «негараздах» вообще никто не заикается.

Продавцы непродовольственных товаров на тему краснозонных ограничений говорить не хотят, но при этом очень нервно относятся к фотофиксации ситуации.

Лишь одна девушка-реализатор сказала мне по этому поводу: «Никаких распоряжений закрываться не было, сказали выходить на работу. Что будет дальше, не знаем…».

В общем, все, как обычно, одесситы спокойно делают покупки, как в самый обычный торговый день. И если что и вызвало сегодня большое удивление у торгующих-покупающих на Привозе, так это легкий снежок, который вдруг неожиданно посыпался в лучах мартовского одесского солнышка.

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Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как работает в период локдауна одесский Новый базар.

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Мария Котова
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