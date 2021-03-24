“Дочка” Turkish Airlines откроет новый маршрут из Одессы в Турцию

Дочерний лоукостер Turkish Airlines – AnadoluJet откроет регулярные рейсы из Одессы в Даламан (Турция).

Об этом сообщили в украинском офисе авиакомпании, пишет avianews.com.

Рейсы Одесса-Даламан AnadoluJet запустит 2 мая с частотой два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Вылеты из Даламана в Одессу будут выполняться в 12:00. Из Одессы в Даламан – в 14:55.

Билеты на этом направлении будут по цене от 222 долл. в обе стороны.

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