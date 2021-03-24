В Одессе стартовал ремонт дорог: где ведут работы (фото, видео)

В Одессе с наступлением благоприятных погодных условий начался текущий ремонт дорог города.

Об этом сообщает «Одесская жизнь» с ссылкой на пресс-службу мэрии.

Дорожное дорожное покрытие восстанавливают на таких участках:

в Приморском районе: улица Академическая (в районе от площади Десятого апреля до Французского бульвара), площадь Десятого апреля, улица Бунина, улица Большая Арнаутская;

в Малиновском районе: улица Балковская, улица Святослава Рихтера; улица Краснова («Скоростная»), Водопроводная, Люстдорфская дорога, улица Инглези;

в Киевском районе: улица Ильфа и Петрова (на участке от проспекта Глушко до Академика Вильямса);

в Суворовском районе: улица Черноморского казачества.

В мэрии отметили, что в первую очередь ремонт ведется на улицах, по которым проходят важные маршруты общественного транспорта.

В некоторых местах работы проводятся точечно, однако зачастую восстанавливают сразу несколько десятков метров проезжей части с использованием крупногабаритной техники.

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Фото и видео: Иван Мягченков