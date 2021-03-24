Когда начнется ремонт Ивановского моста?

В Одессе хотят отремонтировать перекресток на Фонтане: в каком он состоянии сегодня? (фото) Недавно мы писали о том, что муниципальное управление дорожного хозяйства Одессы планирует потратить почти 16,5 миллионов гривен на капитальный ремонт перекрестка Фонтанской дороги и улицы Каманина (8-я станция Большого Фонтана). Любопытно, что ранее о планах на этот участок в мэрии не упоминали. ПОДРОБНЕЕ

Мост через Хаджибей могут полностью открыть в апреле 2021 года Работы по капремонту и расширению моста через Хаджибейский лиман подходят к концу, а движение по всем полосам могут открыть уже в середине апреля. Об этом заявил начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрий Рыбалка. ПОДРОБНЕЕ