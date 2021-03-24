Когда начнется ремонт Ивановского моста?

Начать ремонт Ивановского моста в Одессе планируют не раньше декабря этого года.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Об этом заявил сегодня, 24 марта, начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Сандул.
«По самым оптимистичным прогнозам, с учетом проектирования, прохождения экспертизы, необходимых процедур закупки на выполнение реконструкции работы начнутся в декабре», – сказал чиновник.
Ранее тендер на разработку проектно-сметной документации по реконструкции Ивановского моста выиграла компания «Спецдоравтоматика».
Напомним, эксперты признали Ивановский путепровод в Одессе непригодным к эксплуатации.
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