Смерть военнослужащей в Одесской области: в Минздраве обнародовали официальную причину

Она, напомним, умерла вечером 23 марта.

Как сообщает Минздрав со ссылкой на данные проведенной в Одессе экспертизы, женщина скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

У женщины также было серьезное заболевание – атеросклеротический кардиосклероз.

Ранее сообщалось, что военнослужащей 21 марта сделали прививку от коронавируса перед отправкой в зону операции Объединенных сил на Востоке Украины.

Вопрос о том, как военнослужащую с таким заболеванием могли отправить в зону ООС (и могла ли она проходить воинскую службу вообще), остается открытым.

Сообщается также, что случай также рассмотрит специальная группа реагирования на неблагоприятные случаи после иммунизации.

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