Новости Одессы и Одесской области

Смерть военнослужащей в Одесской области: в Минздраве обнародовали официальную причину

Смерть военнослужащей в Одесской области: в Минздраве обнародовали официальную причину

Министерство здравоохранения Украины обнародовало официальную версию смерти женщины военнослужащей в Одесской области. 

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Она, напомним, умерла вечером 23 марта.

Как сообщает Минздрав со ссылкой на данные проведенной в Одессе экспертизы, женщина скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

У женщины также было серьезное заболевание – атеросклеротический кардиосклероз.

Ранее сообщалось, что военнослужащей 21 марта сделали прививку от коронавируса перед отправкой в зону операции Объединенных сил на Востоке Украины.

Вопрос о том, как военнослужащую с таким заболеванием могли отправить в зону ООС (и могла ли она проходить воинскую службу вообще), остается открытым.

Сообщается также, что случай также рассмотрит специальная группа реагирования на неблагоприятные случаи после иммунизации.

Заглавное фото иллюстративное 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить