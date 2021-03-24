Смерть военнослужащей в Одесской области: в Минздраве обнародовали официальную причину

Министерство здравоохранения Украины обнародовало официальную версию смерти женщины военнослужащей в Одесской области.
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Она, напомним, умерла вечером 23 марта.
Как сообщает Минздрав со ссылкой на данные проведенной в Одессе экспертизы, женщина скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
У женщины также было серьезное заболевание – атеросклеротический кардиосклероз.
Ранее сообщалось, что военнослужащей 21 марта сделали прививку от коронавируса перед отправкой в зону операции Объединенных сил на Востоке Украины.
Вопрос о том, как военнослужащую с таким заболеванием могли отправить в зону ООС (и могла ли она проходить воинскую службу вообще), остается открытым.
Сообщается также, что случай также рассмотрит специальная группа реагирования на неблагоприятные случаи после иммунизации.
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