Главные события Одессы 23 ноября: обновленный горсовет и еще одна скандальная стройка

Сегодня, во вторник, 24 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

Состоялась первая сессия городского совета Одессы нового созыва. Новоизбранные депутаты приняли присягу, также сформированы депутатские фракции и избраны главы большинства из них.

Руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова призывает зараженных коронавирусом одесситов и их близких жаловаться на недобросовестную работу горздрава и некачественное медицинское обслуживание.

Строительная компания «Пространство» намерена застроить высотными домами территорию бывшего одесского СРЗ в историческом центре Одессы – на склонах, где заканчивается бульвар Жванецкого.

На центральном кладбище села Нерубайского Одесской области расчищают старую часть под новые захоронения. При этом со старых могил снимают старинные кресты.

Одесский футбольный клуб «Черноморец» не сможет сыграть против луцкой «Волыни». Причиной стал коронавирус, который подхватили уже 17 игроков команды.