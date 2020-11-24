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В историческом центре Одессы хотят построить 24-этажные «апартаменты» на склонах (фото)

В историческом центре Одессы хотят построить 24-этажные «апартаменты» на склонах (фото)

Строительная компания «Пространство» намерена застроить высотными домами территорию бывшего одесского СРЗ в историческом центре Одессы – на склонах, где заканчивается бульвар Жванецкого.

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Об этом пишет Телеграм-канал «ЧесноК».

По словам архитектора Николая Чепелева, ссылающегося на визуализацию застройщика, на склонах под Одесским художественным музеем, между улицей Приморской и спуском Маринеско, хотят построить три секции 24-этажного жилого дома, которые перекроют вид на море с бульвара Жванецкого.

«Квартиры там уже активно продают. Естественно, по документам это никакие не жилые дома. Их там строить нельзя по закону. Это же склоны – земли рекреационного назначения. Поэтому застройщик «хитро» обозвал квартиры «апартаментами», а здания – «конгресс-центром», – отмечается в публикации.

Также сообщается, что в одесской мэрии «упорно делают вид, что оглохли, ослепли и онемели», и никто даже не планирует требовать с «Пространства» соблюдения градостроительных норм и ограничений. Ни мэр, ни его подчиненные ситуацию не комментируют.

Авторы сообщения напоминают, что ранее мэрия отдала часть склона в начале бульвара Жванецкого, за Тещиным мостом, компании «Эко-Ник» для строительства ТЦ «Воронцовский».

«Одесская жизнь» располагает фото с места стройки:

место стройки высоток

конец бульвара Жванецкого

территория СРЗ, место стройки

Читайте также: Одесситы протестовали против строительства высотки на Таирова.

Фото Юлии Сущенко

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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