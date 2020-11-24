Одесский «Черноморец» не сможет сыграть против «Волыни» – игроков скосил коронавирус

Одесский футбольный клуб «Черноморец» не сможет сыграть против луцкой «Волыни».

Причиной стал коронавирус, который подхватили уже 17 игроков команды. Еще 5 футболистов травмированы, информирует Телеграм-канал 8NEWS.

Матч «Черноморца» с «Волынью» должен был состояться завтра, 25 ноября. Но Профессиональная футбольная лига перенесла его на неопределенное время.

Как сообщала «Одесская жизнь», несколько дней назад положительный результат теста на коронавирус получили 8 игроков «Черноморца». Также на самоизоляции находятся два представителя тренерского штаба.

Ранее одесский «Черноморец» выбыл из розыгрыша Кубка Украины 2020/21 годов после поражения в гостях в игре с МФК «Николаев».