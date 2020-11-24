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На сельском кладбище в Одесской области медленно уничтожают старинные кресты – краеведы обеспокоены (фото)

На сельском кладбище в Одесской области медленно уничтожают старинные кресты – краеведы обеспокоены (фото)

На центральном кладбище села Нерубайского Одесской области расчищают старую часть кладбища под новые захоронения. При этом со старых могил снимают старинные кресты.

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Отображающие ситуацию на кладбище фото опубликовал в Facebook краеведческий ресурс Odesa incognita.

«Увидел множественные следы расчистки старой части кладбища под новые захоронения: сложенные кучкой старые кресты и полностью вырубленные кустарники… К сожалению, этот процесс происходит на всех кладбищах – не быстро, но постоянно… И через несколько лет на этом кладбище будет так же, как уже на десятках других: полное отсутствие старых намогильных наверший. А они – уникальные артефакты нашей истории. Годы разговоров в городском и областном отделах по сохранению исторического наследия, об охранных табличках как минимум… О взятии целиком под охрану кладбища «Сотниковской сечи» – разговоры и только», – сообщают Odesa incognita.

кладбище в Нерубайском
кладбище в Одесской области
центральное кладбище в Нерубайском
старинные кресты на кладбище
центральное кладбище, нерубайское
кладбище, расчистка
старые кресты на кладбище в Нерубайском

Фото: Facebook-страница Odesa incognita

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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