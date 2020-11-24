Новости Одессы и Одесской области

Пришло время жаловаться: куда обратиться одесситам с «ковид»?

Пришло время жаловаться: куда обратиться одесситам с «ковид»?

Руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова призывает зараженных коронавирусом одесситов и их близких жаловаться на недобросовестную работу горздрава и некачественное медицинское обслуживание.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Так, на своей странице в Facebook она приводит ссылку на Google-форму «Книги жалоб» пациентов с COVID-19.

«Мне сказали, что сегодня президент сказал в интервью, что ситуация наладилась. А министр на утреннем брифинге сообщил, что коек у нас ещё 11 тыс., все с кислородом и все, что пишут в сетях это враньё… Итак. Вот таблица, какого то министерства чрезвычайных ситуаций. Они обещали клятвенно, что будут реагировать на каждое сообщение. Итак, время пришло», – пишет Ножевникова.

Так, по ее словам, по указанной ссылке могут обратиться больные, кому отказали в госпитализации, те, у кого вымогали деньги и опорных больницах, а также в случае отсутствия кислорода в стационаре.

«Давайте уже, если наше Министерство и президент живут в параллельном мире, будем их проводниками в мир реальности», – призывает волонтер.

Также Ножевникова просит максимально распространить информацию о «книге жалоб», чтобы о ее существовании узнали как можно больше пациентов.

Сегодня количество звонков об отказе в госпитализации пошло на десятки.
После того, как департамент здравоохранения в…

Опубликовано Катериной Ножевниковой Понедельник, 23 ноября 2020 г.

Как сообщалось, на утро вторника, 24 ноября, в Одесской области выявили 865 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки от кронавируса умерли четыре человека и один выздоровел.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить