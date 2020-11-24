Пришло время жаловаться: куда обратиться одесситам с «ковид»?

Руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова призывает зараженных коронавирусом одесситов и их близких жаловаться на недобросовестную работу горздрава и некачественное медицинское обслуживание.

Так, на своей странице в Facebook она приводит ссылку на Google-форму «Книги жалоб» пациентов с COVID-19.

«Мне сказали, что сегодня президент сказал в интервью, что ситуация наладилась. А министр на утреннем брифинге сообщил, что коек у нас ещё 11 тыс., все с кислородом и все, что пишут в сетях это враньё… Итак. Вот таблица, какого то министерства чрезвычайных ситуаций. Они обещали клятвенно, что будут реагировать на каждое сообщение. Итак, время пришло», – пишет Ножевникова.

Так, по ее словам, по указанной ссылке могут обратиться больные, кому отказали в госпитализации, те, у кого вымогали деньги и опорных больницах, а также в случае отсутствия кислорода в стационаре.

«Давайте уже, если наше Министерство и президент живут в параллельном мире, будем их проводниками в мир реальности», – призывает волонтер.

Также Ножевникова просит максимально распространить информацию о «книге жалоб», чтобы о ее существовании узнали как можно больше пациентов.

Сегодня количество звонков об отказе в госпитализации пошло на десятки.

После того, как департамент здравоохранения в… Опубликовано Катериной Ножевниковой Понедельник, 23 ноября 2020 г.

Как сообщалось, на утро вторника, 24 ноября, в Одесской области выявили 865 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки от кронавируса умерли четыре человека и один выздоровел.