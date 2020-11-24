Новый горсовет Одессы: стали известны фамилии всех новоизбранных депутатов

Состоялась первая сессия городского совета Одессы нового созыва.
Новоизбранные депутаты приняли присягу, также сформированы депутатские фракции и избраны главы большинства из них, кроме ОПЗЖ.
Кроме того, как сообщает “Пушкинская“, известен и полный список новоизбранных депутатов (по фракциям):
«Доверяй делам»
Олег Брындак
Олег Этнарович
Александр Шеремет
Андрей Кисловский
Юрий Шумахер
Людмила Варрава
Светлана Осауленко
Александр Матвеев
Марина Лозовенко
Левон Никогосян
Оксана Антонишак
Сергей Страшный
Дмитрий Танцюра
Александр Иваницкий
Андрей Терновский
Василий Иеремия
Ольга Макогонюк
Игорь Проценко
Татьяна Плаксий
Ирина Куценко
«Оппозиционная платформа — за жизнь»
Богдан Гиганов
Владимир Корниенко
Лилия Леонидова
Александр Эдельман
Михаил Карпенчук
Елена Вододюк (Орлова)
Сергей Шматько
Михаил Кучук
Алексей Еремица
Виталий Саутенков
Александр Авдеев
Александр Байдерин
Дина Яценко
Никита Авдеев
Игорь Батраков
Роман Сеник
Сергей Узунов
Виктор Баранский
«Слуга народа»
Сергей Данилюк
Алексей Асауленко
Елена Коробкова
Александр Ковальчук
Игорь Коваль
Дарья Рыбак
Вадим Мороховский
Ольга Квасницкая
Наталья Жукова
Олег Филимонов
«Европейская солидарность»
Петр Обухов
Алексей Потапский
Эдуард Стась
Светлана Попова
Олег Звягин
Вадим Терещук
Анастасия Большедворова
Андрей Вагапов
Виктор Наумчак
Жанна Мандриченко
«Партия Шария»
Елена Зефнер
Илья Фрейман
Владимир Иванов
Иван Семчук
Алексей Нагаткин
Анна Шабанова