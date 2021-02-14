Главные новости Одессы от 13 февраля: возвращение плененных моряков и конец нахалстроя

В субботу, 12 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Украине, Одессе и Одесской области.

В Киев прибыли шестеро украинских моряков – членов экипажа судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре прошлого года.

А гвардейцы базирующейся в Одессе воинской части 3012 вернулись домой из района проведения Операции объединенных сил после трехмесячной ротации.

Утром субботы, 13 февраля, на трассе Одесса – Киев произошло смертельное ДТП: столкнулись две фуры. Оба водителя погибли.

В Приморском районе Одессы демонтировали нахалстрой по улице Жуковского, 23.

Электроснабжение населенных пунктов Одесской области, ранее обесточенных в результате непогоды, полностью восстановлено.

И напоследок немного позитива: Одесский зоопарк обнародовал видеопоздравление с Днем влюбленных. На видео директор зверинца Игорь Беляков в вышиванке исполнил под гитару украинскую песню. Также в ролике предстают «влюбленные» обитатели зоопарка.