В Одесской области вернули свет в дома, обесточенные непогодой

По состоянию на утро субботы, 13 февраля, электроснабжение населенных пунктов Одесской области, ранее обесточенных в результате неблагоприятных погодных условий, полностью восстановлено.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК «Одесские электросети».

«Мы устранили все последствия непогоды, которая вчера оставила без света 20 населенных пунктов в Одесском и Белгород-Днестровском районах. Сейчас все они подключены к электросетям», – отмечают энергетики.

Напомним, в пятницу, 12 февраля, из-за обрывов линий электропередачи от налипания снега и падения деревьев в Одесской области оставались без света два десятка населенных пунктов.

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Фото: Facebook компании ДТЭК «Одесские электросети»