День влюбленных: директор Одесского зоопарка подготовил оригинальное поздравление (видео)

На видео директор зверинца Игорь Беляков в вышиванке исполнил под гитару украинскую песню «Несе Галя воду». Также в ролике предстают «влюбленные» обитатели зоопарка – тигры, павлины, пеликаны и прочие.

Отметим, что Игорь Беляков регулярно удивляет одесситов своими креативными выдумками. Так, накануне Нового года в зоопарке стала уже традицией съемка оригинальных праздничных роликов, где директор зверинца предстает в виде животных-символов наступающего года. Например, в канун этого года он примерил на себя образ Белого Быка и пообещал «подарить людям радость, и шик, и блеск на века».

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Фото: скриншот с видео Одесского зоопарка