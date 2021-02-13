Новости Одессы и Одесской области

На трассе Одесса – Киев жестко столкнулись фуры – оба водителя погибли (фото, видео)

На трассе Одесса – Киев жестко столкнулись фуры – оба водителя погибли (фото, видео)

Сегодня утром, 13 февраля, на трассе Одесса – Киев произошло серьезное ДТП: столкнулись два больших грузовика.

По данным управления ГСЧС в Одесской области, авария случилась возле села Болгарка Раздельнянского района, перед Клеверным мостом. Спасатели установили, что произошло лобовое столкновение двух фур – Man TGX и Renault Magnus. А очевидцы происшествия отмечают в соцсетях, что от сильного удара у одного из грузовиков покорежило кабину, а из прицепа на дорогу рассыпался товар. Кабина второго грузовика оторвалась и сильно деформировалась.

Водители обоих фур, 1970-го и 1987 годов рождения погибли на месте. Спасатели достали их тела из искореженных машин.

Проезд по трассе в сторону Одессы был временно ограничен.

на трассе Одесса - Киев столкнулись две фуры

Фото: пресс-служба управления ГСЧС в Одесской области

Видео: Телеграм-канал Odessa_info

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