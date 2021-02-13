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Одесские нацгвардейцы вернулись домой после 3-месячной ротации в зоне ООС

Одесские нацгвардейцы вернулись домой после 3-месячной ротации в зоне ООС

Гвардейцы базирующейся в Одессе воинской части 3012 вернулись домой из района проведения Операции объединенных сил после трехмесячной ротации в зоне военных действий на Донбассе.

Как сообщается на странице нацгвардейцев в Facebook, военнослужащих традиционно встречали хлебом-солью и под музыку военного оркестра. Перед ними выступил командир части полковник Вячеслав Краснопольский. Он поблагодарил воинов за то, что они с честью выполнили свое боевое задание.

Также гвардейцев торжественно наградили ведомственными грамотами, благодарностями и наградами.

«Я хорошо понимал, что к выполнению своего воинского долга нужно относиться серьезно. Отстаивать территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства – это не в игры играть. Очень рад, что вернулся домой и наконец увижу своих родных», – рассказал солдат Егор Яровой.

В конце мероприятия командир части пожелал бойцам хорошего отдыха и скорейшего возвращения с новыми силами к исполнению своих служебных обязанностей.

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Фото: Facebook воинской части 3012

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