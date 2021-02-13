В Украину вернулись моряки с судна Stevia, захваченного пиратами

Сегодня, 13 февраля, в Киев прибыли шестеро украинских моряков – членов экипажа судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре прошлого года.

Освобожденных из плена украинцев встречал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

По словам президента, операция по спасению моряков из пиратского плена «прошла блестяще, ведь все люди здоровы и живы».

Зеленский также поинтересовался условиями, в которых пираты удерживали украинцев. Моряки рассказали, что их держали в джунглях под круглосуточной охраной автоматчиков. По их словам, большинство похитителей были в состоянии сильного наркотического опьянения.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что из плена пиратов в Нигерии освободили шестерых украинских моряков.

Напомним, судно Stevia, принадлежащее компании из Албании, захватили нигерийские пираты в водах Гвинейского залива 16 декабря 2020 года. В плену оказались восемь членов экипажа, в том числе шестеро граждан Украины.

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