В историческом центре Одессы демонтировали нахалстрой (видео)

⚡️🔥Рішення про демонтаж в дії: знесли нахаббуд на Жуковського

Черговий факт 🦾демонтажу нахаббуду в Одесі за рішенням виконкому №38 «Про організацію заходів з демонтажу незаконно розміщених об’єктів, споруд та елементів на території міста Одеси». І знову в Приморському районі. На жаль

Разом з представниками з представниками Приморської районної адміністрації, департаментів архітектури та містобудування, комунальної власності, муніципальної безпеки, КП «Одеспроект» та КУ «Муніципальна варта» прибрали❌ незаконні конструкції будинку на Жуковського, 23.

🤷Власники квартири зареєстрували в листопаді минулого року через портал «Дія» декларацію про реконструкцію квартири в цьому будинку без зміни геометричних розмірів. Згідно реєстру її площа 34,8 кв.м, а в повідомленні про початок будівельних робіт 149,8 кв.м. Вони внесли недостовірні дані та не отримали необхідні документи (містобудівні умови та обмеження тощо).

‼️ Насправді власники захопили земельну ділянку міста та почали будівельні роботи двохповерхової будівлі на прибудинковій території.

Тому сьогодні, 12 лютого, на підставі розпорядження Приморської райадміністрації, провели демонтаж самочинно збудованих конструкцій.

👌 Я нагадаю, що це рішення ініціювало наше управління та його одноголосно підтримав виконком міськради.

Опубликовано Александром Авдеевым Пятница, 12 февраля 2021 г.