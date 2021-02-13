В историческом центре Одессы демонтировали нахалстрой (видео)

В Приморском районе Одессы демонтировали нахалстрой по улице Жуковского, 23.
Об этом сообщил в Facebook глава управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСКа) Одесского городского совета Александр Авдеев.
Как рассказал Авдеев, в ноябре прошлого года владельцы квартиры в этом доме зарегистрировали через мобильное приложение «Дія» декларацию о реконструкции жилья без изменения геометрических размеров. Изначальная площадь квартиры составляла 34,8 кв. м, а в сообщении о начале строительных работ она выросла до 149,8 кв. м. В итоге никаких документов, необходимых для реконструкции, хозяева жилья не получили и попросту захватили земельный участок рядом с квартирой и начали строить на придомовой территории двухэтажную пристройку.
В пятницу, 12 февраля, на основании распоряжения Приморской райадминистрации, самострой демонтировали.
Решение, инициированное управлением ГАСКа, единогласно поддержал исполком горсовета, добавил Авдеев.
⚡️🔥Рішення про демонтаж в дії: знесли нахаббуд на Жуковського
Черговий факт 🦾демонтажу нахаббуду в Одесі за рішенням виконкому №38 «Про організацію заходів з демонтажу незаконно розміщених об’єктів, споруд та елементів на території міста Одеси». І знову в Приморському районі. На жаль
Разом з представниками з представниками Приморської районної адміністрації, департаментів архітектури та містобудування, комунальної власності, муніципальної безпеки, КП «Одеспроект» та КУ «Муніципальна варта» прибрали❌ незаконні конструкції будинку на Жуковського, 23.
🤷Власники квартири зареєстрували в листопаді минулого року через портал «Дія» декларацію про реконструкцію квартири в цьому будинку без зміни геометричних розмірів. Згідно реєстру її площа 34,8 кв.м, а в повідомленні про початок будівельних робіт 149,8 кв.м. Вони внесли недостовірні дані та не отримали необхідні документи (містобудівні умови та обмеження тощо).
‼️ Насправді власники захопили земельну ділянку міста та почали будівельні роботи двохповерхової будівлі на прибудинковій території.
Тому сьогодні, 12 лютого, на підставі розпорядження Приморської райадміністрації, провели демонтаж самочинно збудованих конструкцій.
👌 Я нагадаю, що це рішення ініціювало наше управління та його одноголосно підтримав виконком міськради.
Опубликовано Александром Авдеевым Пятница, 12 февраля 2021 г.
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Фото: скриншот с видео Александра Авдеева