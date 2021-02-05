Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы 4 февраля: «мемориальные» планы и несчастный дом

Главные новости Одессы 4 февраля: «мемориальные» планы и несчастный дом

В четверг, 4 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе.

Одесский городской совет утвердил новые правила присвоения звания «Почетный гражданин Одессы».

В Одессе в районе 3-й станции Люстдорфской дороги создадут сквер-мемориал «Против забвения», посвященный памяти погибших во время Второй мировой войны одесских евреев.

Депутаты Одесского городского совета на очередной сессии 3 февраля проголосовали за введение корректив в план зонирования Одессы.

Одесский Горсад оживает после непогоды. Здесь уже убраны сломанные ветки, но прошедший мокрый снегопад немало сказался на зеленых насаждениях старейшего сада города.

На корректировку реставрации дома Либмана в мэрии Одессы собираются потратить 17,5 миллионов гривен. Сегодня несчастное здание выглядит, мягко говоря, страшновато.

И напоследок немного позитива: одесский фотограф Игорь Ерошкин опубликовал у себя в Facebook серию забавных снимков с участием кошки, которая решила поохотиться на чаек на морском побережье.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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