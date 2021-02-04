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В Одессе построят крупнейший в городе мемориальный комплекс

В Одессе построят крупнейший в городе мемориальный комплекс

В Одессе в районе 3-й станции Люстдорфской дороги создадут сквер-мемориал “Против забвения”, посвященный памяти погибших во время Второй мировой войны одесских евреев. 

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Финансировать строительство будет Германия. Об этом стало известно на сессии горсовета Одессы 3 февраля.

“Этот сквер разработали совместно с немецкими партнерами. Он будет на месте большой трагедии, где погибло до 30 тысяч человек. Мы провели рабочий выезд и увидели, что машины ездят возле места для сквера. Мы договорились с застройщиками, которые за сквером строят дом, перекрыть эти выезды и сделать другие», – отметил мэр.

Заместитель мэра Павел Вугельман сообщил, что мемориальный комплекс “Против забвения” будет крупнейшим мемориальным комплексом города. Его создадут на месте бывших пороховых складов, где в 1941 году нацисты сожгли более 25 тысяч евреев.

Решение о создании комплекса на сессии поддержали 54 депутата горсовета Одессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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