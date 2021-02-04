Зонинг Одессы: как депутаты решили «умерить пыл» застройщиков?

Депутаты Одесского городского совета на очередной сессии 3 февраля проголосовали за введение корректив в план зонирования Одессы.

Зачем это нужно?

Как сообщил автор правок, депутат горсовета и глава ГАСКа (управления Государственного архитектурно-строительного контроля) Александр Авдеев, необходимость подкорректировать текстовую часть зонинга возникла из-за изменений в Государственных строительных нормах.

«Ведь прошло 4 года с того времени, как принимали документ. Из-за устаревших норм в Зонинге застройщики получили возможность их игнорировать», – поясняет в Facebook Авдеев.

Также он отметил, что, несмотря на то, что во время дискуссий все правки претерпели изменения, это «достаточно серьезный шаг для Одессы».

Между тем, по словам замдиректора городского департамента архитектуры Марата Касимова, процедура изменения зонинга будет не быстрой, поскольку проект изменений надо заказать, найти исполнителей, объявив соответствующий тендер, а далее разработать и провести общественные слушания и только потом утверждать.

Таким образом, депутатам предложили проголосовать не только за разработку изменений в зонинг, но и за временные разъяснения, якобы призванные «умерить пыл» застройщиков.

Разъяснения для застройщиков

По словам чиновников, новые правила застройки продиктованы действующими строительными госнормами. Итак, за какие изменения проголосовали одесские депутаты?

минимальное расстояние между существующими частными жилыми домами и многоэтажными домами (до 8 этажей) должно составлять минимум 15 метров. При строительстве домов от 9 до 16 этажей и выше – расстояние от фасадов новых домов до границы земельного участка должно быть не менее 20 метров;

при строительстве многоквартирного дома или комплекса может быть застроено не более 50% участка – для 3 этажей без учета мансарды, 45% – для 4-5 этажей, 40% – для 6-8 этажей, 35 % – для 9-10 этажей, 30% – для 11 этажей и выше;

для подъезда к жилым домам и торговым центрам предусматриваются двухполосные проезды шириной не менее 5,5 метров, а к отдельно стоящим зданиям – однополосные проезды шириной не менее 3,5 метров;

этажность домов в пределах территорий усадебной застройки не может превышать 3-х этажей без учета мансарды;

строить многоквартирные (секционные) дома в кварталах усадебной застройки запрещено;

строительство возле аэродромов должно быть согласовано с Минобороны и Госавиаслужбой. Согласование также необходимо при строительстве высоток на 45 метров в радиусе 50 километров от аэродромов, а также при возведении зданий выше 100 метров независимо от того, где они расположены;

в историческом центре Одессы предельная высота новых зданий не должна превышать 18,6 метров, а высота акцентных зданий на углу кварталов не должна быть выше 21,3 метров.

А вот вопрос о том, будут ли нерадивые застройщики соблюдать все эти нормы, на сегодня остается открытым.

Ранее «Одесская жизнь» разбиралась, что такое зонинг и зачем нужен обновленный план зонирования Одессы.

Фото: Ivasi.news

Инфографика из Facebook Александра Авдеева