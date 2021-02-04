Ремонт одесского дома Либмана хотят «подкорректировать» (фото)

Страшновато сегодня выглядит одесский дом Либмана на углу Садовой и Преображенской. Ветер треплет то, что осталось от драпировки, оголившей несчастное здание, оставшееся на зиму без крыши.

Между тем, на ремонтно-реставрационные работы, а точнее, их корректировку, собираются потратить еще 17,5 миллионов гривен.

Так, на сайте «Госзакупки онлайн» объявлен тендер на ремонтно-реставрационные работы фасада и крыши дома Либмана с пометкой «корректировка». Торги инициировало управление капитального строительства Одесского горсовета.

Аукцион назначен на 18 февраля. Работы должны быть выполнены до конца 2022 года.

Напомним, реставрацию дома Либмана начали еще прошлым летом и собирались завершить до конца прошлого года. Однако в конце 2020 года стало известно, что мэрия намерена расторгнуть договор с прежним реставратором – компанией «Укрспецпроект».

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