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Ремонт одесского дома Либмана хотят «подкорректировать» (фото)

Ремонт одесского дома Либмана хотят «подкорректировать» (фото)

Страшновато сегодня выглядит одесский дом Либмана на углу Садовой и Преображенской. Ветер треплет то, что осталось от драпировки, оголившей несчастное здание, оставшееся на зиму без крыши.

Дом Либмана, фасад

Дом Либмана, ремонт

Между тем, на ремонтно-реставрационные работы, а точнее, их корректировку, собираются потратить еще 17,5 миллионов гривен.

Так, на сайте «Госзакупки онлайн» объявлен тендер на ремонтно-реставрационные работы фасада и крыши дома Либмана с пометкой «корректировка». Торги инициировало управление капитального строительства Одесского горсовета.

Аукцион назначен на 18 февраля. Работы должны быть выполнены до конца 2022 года.

тендер на корректировку реставрации Дома Либмана

Напомним, реставрацию дома Либмана начали еще прошлым летом и собирались завершить до конца прошлого года. Однако в конце 2020 года стало известно, что мэрия намерена расторгнуть договор с прежним реставратором – компанией «Укрспецпроект».

Дом Либмана, паспорт объекта

Дом Либмана, крыша

Дом Либмана, купол

Фото и скриншот автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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