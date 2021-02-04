Одесские котики: трехцветная охотница на чаек стала звездой интернета (фото)

Одесский фотограф Игорь Ерошкин опубликовал у себя в Facebook серию забавных снимков с участием кошки, которая решила поохотиться на чаек на морском побережье.

Фото хвостатой охотницы получили множество восторженных откликов пользователей соцсети.

«Звезда интернета!.. Эта трехцветная кошка собрала вокруг себя гуляющих по Трассе Здоровья. Забавные попытки схватить пролетающих и ничего неподозревающих чаек вызвали улыбки одесситов», – прокомментировал сам фотограф.

Также Игорь Ерошкин добавил, что старания его «фотомодели» были сполна вознаграждены: окружающие сытно ее накормили.

При этом ни одна чайка за время съемок не пострадала.

Ранее мы рассказывали, что на пожаре в одесском Воронцовском переулке спасатели реанимировали кота, надышавшегося угарным газом.

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Фото Игоря Ерошкина