Новости Одессы и Одесской области

Одесские котики: трехцветная охотница на чаек стала звездой интернета (фото)

Одесские котики: трехцветная охотница на чаек стала звездой интернета (фото)

Одесский фотограф Игорь Ерошкин опубликовал у себя в Facebook серию забавных снимков с участием кошки, которая решила поохотиться на чаек на морском побережье.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Фото хвостатой охотницы получили множество восторженных откликов пользователей соцсети.

«Звезда интернета!.. Эта трехцветная кошка собрала вокруг себя гуляющих по Трассе Здоровья. Забавные попытки схватить пролетающих и ничего неподозревающих чаек вызвали улыбки одесситов», – прокомментировал сам фотограф.

Также Игорь Ерошкин добавил, что старания его «фотомодели» были сполна вознаграждены: окружающие сытно ее накормили.

При этом ни одна чайка за время съемок не пострадала.

охота на чаек

охотница на чаек в Одессе

одесская кошка охотится на чаек

Кошка, море, чайки

кошка у моря

Ранее мы рассказывали, что на пожаре в одесском Воронцовском переулке спасатели реанимировали кота, надышавшегося угарным газом.

Вас также может заинтересовать: Хозяева зимних одесских улиц: «кошачья» фотоподборка.

Фото Игоря Ерошкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить