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Последствия одесской непогоды: в Горсаду пострадали деревья (фото)

Последствия одесской непогоды: в Горсаду пострадали деревья (фото)

Одесский Горсад оживает после непогоды. Здесь уже убраны сломанные ветки, но прошедший мокрый снегопад немало сказался на зеленых насаждениях старейшего сада города.

Так, во время снегопада пострадало знаменитое Иудино дерево. Сломанную под тяжестью снега ветку уже убрали, теперь можно «любоваться» следами спила. Если учесть, что в апреле прошлого года одна из больших веток этого дерева уже была сломана, то в будущем цветением Иудиного дерева в полной мере уже не полюбуешься. Оставшиеся ветки сильно наклонены.

Горсад, Иудино дерево

Пострадавшее от непогоды Иудино дерево

Горсад, Иудино дерево, пеньки

Повреждены ветки и других деревьев Горсада. Следы сломов виднеются тут и там. Еще одно из хвойных деревьев теряет огромную ветку: она тоже сломана и нависла над скамейкой. Ее пока не убрали.

Горсад, сломанные деревья

Хвойным тоже досталось

Горсад, после непогоды
Горсад, ель
Горсад, сломанные хвойные
Горсад, ограда
Горсад, сломанное дерево
Горсад, дерево после непогоды
Горсад, львица
Горсад, сломанное непогодой дерево
Горсад, пень
Горсад, табличка
Горсад, береза
непогода сломала деревья в одесском Горсаду

Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась, кто и когда уберет упавшие деревья с улиц города.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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