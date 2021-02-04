Последствия одесской непогоды: в Горсаду пострадали деревья (фото)

Одесский Горсад оживает после непогоды. Здесь уже убраны сломанные ветки, но прошедший мокрый снегопад немало сказался на зеленых насаждениях старейшего сада города.

Так, во время снегопада пострадало знаменитое Иудино дерево. Сломанную под тяжестью снега ветку уже убрали, теперь можно «любоваться» следами спила. Если учесть, что в апреле прошлого года одна из больших веток этого дерева уже была сломана, то в будущем цветением Иудиного дерева в полной мере уже не полюбуешься. Оставшиеся ветки сильно наклонены.

Повреждены ветки и других деревьев Горсада. Следы сломов виднеются тут и там. Еще одно из хвойных деревьев теряет огромную ветку: она тоже сломана и нависла над скамейкой. Ее пока не убрали.

Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась, кто и когда уберет упавшие деревья с улиц города.

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