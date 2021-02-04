Почетные граждане Одессы могут лишиться званий: в горсовете назвали причины

Такое решение депутаты приняли в среду, 3 февраля.

Прежний порядок принимали в 2016 году. По сравнению с ним, в новом документе появился пункт о возможности лишения звания.

«Почетный гражданин города Одессы может быть лишен этого высокого звания, если он своим поведением дискредитирует себя перед территориальной громадой, а также в случае нарушения им Конституции и законов Украины, что доказано в установленном законом порядке», — сказано в решении горсовета.

Намерения о лишении звания высказывались и ранее.

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