Новости Одессы и Одесской области

В Одессе испекли самый большой рождественский штоллен и установили рекорд Украины

В Одессе испекли самый большой рождественский штоллен и установили рекорд Украины

Рекорд в категории «Кондитерские изделия. Размеры» зафиксировали 19 декабря 2021 г. на ярмарке в Кафедральном соборе Св. Павла, что на улице Новосельского.

Подписаться

Рождественский кекс состоит из 70 частей и весит 92 кг. Его смогут попробовать примерно две тысячи человек.

Рекорд зафиксировал эксперт книги рекордов Украины Виталий Зорин. Соответствующую грамоту он передал представителям организации «Немецкая молодежь в Одесской области».

На изготовление штолена израсходовали 50 кг муки, 20 кг орехов, 30 кг сухофруктов, 6 л рома, 15 кг сливочного масла и 15 кг сыра, рассказала кондитер Виктория Власкина, занимавшая изготовлением штолена-рекордсмена.

По словам организаторов мероприятия, на деньги по продаже штолена планируется установить мемориал немецкому садовнику, высадившему деревья на Приморском бульваре в Одессе.

Штолен – традиционная немецкая рождественская выпечка. Чаще всего кексы делают с начинкой из изюма и цукатов и обильно посыпают сахарной пудрой.

По своей форме и белому цвету штолен должен «напоминать» завернутого в пеленки Христа-младенца. Впрочем, многие усматривают в эго форме снежный сугроб.

Ранее «Одесская Жизнь» уже писала, что в Одессе собираются испечь самый большой традиционный немецкий рождественский кекс – штоллен, который должен стать самым большим в Украине.

Также мы анонсировали и настоящую немецкую ярмарку в Кирхе, которая началась сегодня, 19 декабря и продлится до 27 числа.

Кроме выпечки штолена-рекордсмена там будет еще много интересного.

Напомним, что сегодня, 19 декабря, в День Святого Николая, в 14.00 в одесском поселке Таирово начался фестиваль таировского глинтвейна.

Источник: Суспільне Одеса

Фото: Суспільне Одеса

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить