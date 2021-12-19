В Одессе испекли самый большой рождественский штоллен и установили рекорд Украины

Рекорд в категории «Кондитерские изделия. Размеры» зафиксировали 19 декабря 2021 г. на ярмарке в Кафедральном соборе Св. Павла, что на улице Новосельского.

Рождественский кекс состоит из 70 частей и весит 92 кг. Его смогут попробовать примерно две тысячи человек.

Рекорд зафиксировал эксперт книги рекордов Украины Виталий Зорин. Соответствующую грамоту он передал представителям организации «Немецкая молодежь в Одесской области».

На изготовление штолена израсходовали 50 кг муки, 20 кг орехов, 30 кг сухофруктов, 6 л рома, 15 кг сливочного масла и 15 кг сыра, рассказала кондитер Виктория Власкина, занимавшая изготовлением штолена-рекордсмена.

По словам организаторов мероприятия, на деньги по продаже штолена планируется установить мемориал немецкому садовнику, высадившему деревья на Приморском бульваре в Одессе.

Штолен – традиционная немецкая рождественская выпечка. Чаще всего кексы делают с начинкой из изюма и цукатов и обильно посыпают сахарной пудрой.

По своей форме и белому цвету штолен должен «напоминать» завернутого в пеленки Христа-младенца. Впрочем, многие усматривают в эго форме снежный сугроб.

Ранее «Одесская Жизнь» уже писала, что в Одессе собираются испечь самый большой традиционный немецкий рождественский кекс – штоллен, который должен стать самым большим в Украине.

Также мы анонсировали и настоящую немецкую ярмарку в Кирхе, которая началась сегодня, 19 декабря и продлится до 27 числа.

Кроме выпечки штолена-рекордсмена там будет еще много интересного.

Напомним, что сегодня, 19 декабря, в День Святого Николая, в 14.00 в одесском поселке Таирово начался фестиваль таировского глинтвейна.

Источник: Суспільне Одеса

Фото: Суспільне Одеса