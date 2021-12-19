На Думской площади зажгла огни главная елка Одессы

Сегодня, 19 декабря 2021 г в день Святого Николая, на площади перед одесской мэрией зажгла свои огни главная елка города. Это дало официальный старт рождественским и новогодним праздникам в Одессе.

Главную елку Одессы зажгли на Думской площади, вблизи здания городского совета. Огоньки на дереве включили в 16:30.

Рядом с елкой разместили световую конструкцию осьминога с водорослями. С другой стороны новогоднего дерева установлены цифры наступающего года – 2022.

Перед главной елки города возле мэрии выступили творческие коллективы, одетые в национальные наряды. Также там танцевали дети.

Этой зимой Думскую площадь Одессы украсили праздничной иллюминацией в морском стиле. На нее потратили более 2,5 млн грн из общественного бюджета.

По информации пресс-службы Одесского городского совета, в этот день также состоятся праздничные мероприятия ко Дню Святого Николая, программа которых состоит из выступлений детских творческих коллективов, шоу мотоциклов H.O.G. Harley-Davidson и фестиваля Школьной Лиги смеха.

Источник: Суспільне Одеса

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Кстати, новогодняя карусель на Приморском бульваре уже работает. Как она выглядит и сколько стоит на ней покататься, чиайте в нашей публикации.

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Фото Суспільне Одеса