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Молодой парень погиб под колесами поезда в Одесской области

Молодой парень погиб под колесами поезда в Одесской области

Сегодня, 19 декабря, в пять часов утра на перегоне у станции Чубовка в Одесской области, местного юношу насмерть сбил поезд.

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Сейчас полицейские Одесской области расследуют обстоятельства гибели 17-летнего парня.

По словам машиниста, увидев, что на путях сидит человек, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. На место аварии вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть потерпевшего.

Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Похожая трагедия произошла в сентябре этого года. Тогда также в Подольском районе под поезд попал молодой, 18-летний парень.

Напомним, что недавно на Первой Заставе самоубийца бросился под поезд и пассажиры не доехали до вокзала. Им пришлось добираться туда на общественном транспорте.

Также сообщалось о чрезвычайном присшествии на станции Поездной в Одесе, где поезд насмерть сбил мужчину.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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