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В Одессе прошел праздничный парад троллейбусов, украшенных иллюминацией (видео)

В Одессе прошел праздничный парад троллейбусов, украшенных иллюминацией (видео)

В день святого Николая, 19 декабря, когда официально начинаются новогодние торжества, в Одессе состоялся ставший уже традиционным парад троллейбусов.

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Вместо водителей в них были Деды Морозы, а кондукторов заменили Снегурочки.

Всего в параде задействовали семь троллейбусов, ежедневно перевозящих жителей города и один электробус.

Машины стартовали от конечной остановки троллейбусов №9 и №10 на улице Инглези. Далее они будут следовать по маршруту №9: улица Космонавтов – Адмиральский проспект – улица Черняховского – проспект Шевченко – Итальянский бульвар – улица Канатная – улица Греческая – улица Ришельевская и обратно.

Напомним, что в прошлом, 2020–м году парад троллейбусов 19 декабря в Одессе впервые прошел без пассажиров. Причиной стали карантинные ограничений, связанные с пандемией COVID-19.

Сегодня также в Одессе официально стартовали новогодние и рождественские праздники. А сигналом для этого стало открытие главной городской елки на Думской площади, перед знанием мэрии.

А еще сегодня в Одессе испекли самый большой рождественский штоллен и установили рекорд Украины.

Об одесских парадах троллейбусов прошлых лет:

Видео Cуспільне Одеса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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