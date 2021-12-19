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Святой Николай ждет в гости на Старосенной площади

Святой Николай ждет в гости на Старосенной площади

В Одессе сегодня заработала резиденция Святого Николая. Чудотворец лично ведет прием в домике, установленном на Старосенной площади.

Домик Санты в Одессе уже принимает гостей

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В резиденции можно пообщаться со Святым, сделать с ним совместное памятное фото. А еще можно организовать подарок для малыша. Для этого родителям следует незаметно передать презент Святому Николаю и тот уже торжественно вручит его ребенку.

Посещение домика, общение и фото со Святым Николаем бесплатные.

Читайте таже: Николай Чудотворец или Санта? Святой, которого почитают во всем мире

Время работы резиденции Святого Николая

Домик, где принимает Святой Николай, проработает до 3 января. Вот только прием коллега Санта Клауса будет вести не каждый день. Рабочие дни резиденции: 19, 20, 25, 26, 27, 30, 31 декабря, 2 и 3 января.

Время работы: с 10:00 до 19:00.

Ранее мы уже рассказывали, как Старосенная площадь готовится к новогодним праздникам. Помимо резиденции Санты там уже установлена елка, причем в интересном месте: она окружена любующимися вечнозеленой красавицей дельфинами.

Напомним также, что в День Святого Николая институт Таирова проведет фестиваль глинтвейна

Познакомиться с программой новогодних и рождественских праздников в Одессе можно по этой ссылке: Как Одесса встретит Новый год и Рождество

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Редакция ПРОФИЛЬ

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