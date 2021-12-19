Боксера Ломаченко отстранили от проведения боев: стоит ли переживать его фанатам?

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк отстранила украинского легковеса Василия Ломаченко от проведения боев. Это случилось после победы уроженца Одесчины над Ричардом Комми.

Тем не менее, паниковать фанатам украинского боксера не стоит, пишет xsport.ua. Дело в том, что это нормальная практика для бокса.

Дело в том, что после недавней победы над Ричардом Комми, несмотря на то, что Ломаченко и не получил большого урона, в целях сохранения его здоровья ему запрещено в ближайшее время боксировать в Нью-Йорке. Такое же отстранение получил и побежденный Комми. На карьере боксеров это никак не скажется.

Сроки отстранения не уточняются.

Напомним, 12 декабря боксер из Одесской области Василий Ломаченко уверенно победил ганца Ричарда Комми в 12-ти раундовом поединке. После этой победы Ломаченко стал интерконтинентальным чемпионом по версии WBO и получил право побороться за звание чемпиона мира.

Также “Одесская жизнь” рассказывала, что после победного боя Ломаченко угодил в скандал: боксер накинул на себя флаг родного Белгород-Днестровского, а это не понравилось многим болельщикам. Они считают, что спортсмен должен был взять флаг Украины.

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