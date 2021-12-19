Новости Одессы и Одесской области

Пешеходный центр в Одессе уже не работает: авто свободно проезжают

Пешеходный центр в Одессе уже не работает: авто свободно проезжают

Гордость Одессы, самая крупная пешеходная зона в стране, де-факто перестала существовать. Знаки, запрещающие въезд в пешеходный центр еще на месте, но за их соблюдением уже никто не следит.

Подписаться

Напомним, что слухи о том, что пешеходный центр в Одессе будет закрыт до весны появились на текущей неделе.

Сначала на сайте Одесского городского совета появилась петиция о закрытии на зиму пешеходного центра. Одесситы отнеслись к ней с юмором, потому что за первые два дня она набрала всего два голоса из необходимой тысячи.

Но вскоре информацию о намерениях городских властей закрыть пешеходный центр подтвердил депутат Одесского горсовета Петр Обухов. По его словам, решении о временной ликвидации собираются принять на исполкоме 23 декабря.

Читайте также: Что думают одесситы о пешеходном центре города: как прошел эксперимент?

Но, по факту, пешеходный центр уже не работает. В эту субботу никто не перекрывал въезд на центральные улицы, не было там и привычных уже патрульных полицейских. Дорожные знаки, ограничивающие въезд на выходных на центральные улицы, все еще на месте.

Но водители уже не обращают на них внимания. А проследить выполнение их предписаний некому – полиция исчезла вместе с сооружениями, временно блокировавшими проезд в пешеходную зону.

Как рассказывала “Одесская жизнь”, впервые центральная часть Одессы стала на выходные пешеходной зоной 4 июня 2021 года. О том, как все начиналось, можно прочитать здесь.

Поначалу проект едва не завершился неудачей из-за непонимающих водителей, но вскоре ситуация выправилась, и Одесса получила полноценный пешеходный центр на выходные.

Фото 8news

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить