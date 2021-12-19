Пешеходный центр в Одессе уже не работает: авто свободно проезжают

Гордость Одессы, самая крупная пешеходная зона в стране, де-факто перестала существовать. Знаки, запрещающие въезд в пешеходный центр еще на месте, но за их соблюдением уже никто не следит.

Напомним, что слухи о том, что пешеходный центр в Одессе будет закрыт до весны появились на текущей неделе.

Сначала на сайте Одесского городского совета появилась петиция о закрытии на зиму пешеходного центра. Одесситы отнеслись к ней с юмором, потому что за первые два дня она набрала всего два голоса из необходимой тысячи.

Но вскоре информацию о намерениях городских властей закрыть пешеходный центр подтвердил депутат Одесского горсовета Петр Обухов. По его словам, решении о временной ликвидации собираются принять на исполкоме 23 декабря.

Но, по факту, пешеходный центр уже не работает. В эту субботу никто не перекрывал въезд на центральные улицы, не было там и привычных уже патрульных полицейских. Дорожные знаки, ограничивающие въезд на выходных на центральные улицы, все еще на месте.

Но водители уже не обращают на них внимания. А проследить выполнение их предписаний некому – полиция исчезла вместе с сооружениями, временно блокировавшими проезд в пешеходную зону.

Как рассказывала “Одесская жизнь”, впервые центральная часть Одессы стала на выходные пешеходной зоной 4 июня 2021 года. О том, как все начиналось, можно прочитать здесь.

Поначалу проект едва не завершился неудачей из-за непонимающих водителей, но вскоре ситуация выправилась, и Одесса получила полноценный пешеходный центр на выходные.

Фото 8news