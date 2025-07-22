Ключевые моменты:

Солнечная активность 22 июля — умеренная, вспышки класса M не повлияют на Землю;

Вероятность геомагнитного шторма — минимальна;

Влияние на здоровье — маловероятно.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю, сообщает сайт Meteoprog.UA.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышек Х-класса. Вероятность геомагнитного шторма – 1%.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, геомагнитный индекс Kp останется ниже 2, что соответствует зеленому уровню активности.

Геомагнитные бури возникают из-за выбросов корональной массы из Солнца, которые достигают Земли через 1-3 суток. В июле наблюдается повышенная активность на поверхности светила: увеличилось количество пятен и вспышек, что и вызывает серию бурь.

Солнце сейчас находится в фазе пиковой активности 11-летнего цикла, которая продлится до середины 2025 года. Следовательно, магнитные бури до конца года будут частыми.

Как бури влияют на организм

Магнитные бури могут влиять как на физическое, так и на эмоциональное самочувствие. Особенно чувствительны к изменениям:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

люди с хронической усталостью и нарушением сна

беременные женщины

Симптомы, которые могут возникать:

головная боль

повышенное давление или тахикардия

апатия или раздражительность

бессонница или сонливость

общее ощущение «разбитости»

Что делать, чтобы облегчить симптомы

Чтобы пережить период магнитных бурь с минимальным дискомфортом, стоит придерживаться простых советов:

ограничить физические нагрузки в пиковые дни

пить больше воды, избегать алкоголя и кофе

отказаться от тяжелой пищи и переедания

вовремя ложиться спать, желательно до 23:00

меньше пользоваться гаджетами перед сном

проводить время на свежем воздухе в первой половине дня

избегать конфликтов и эмоциональной нагрузки

Также рекомендуется следить за давлением и при необходимости обращаться к врачу.