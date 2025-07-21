Ключевые моменты:
- В Одессе разоблачили сотрудника КП «Побережье Одессы» на взятке;
- Сумма взятки: $2700 за содействие в получении разрешений на пляжную торговлю;
- Квалификация: пособничество в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УКУ);
- Мера пресечения: содержание под стражей с правом залога.
2700 долларов за разрешение на торговлю в прибрежной зоне Одессы
По данным Одесской областной прокуратуры, мужчина выступал посредником между предпринимателями и Управлением развития потребительского рынка, предлагая схему получения разрешительных документов на торговлю на пляжах.
Он убеждал предпринимателей сначала подать проектную документацию через ЦПАУ, а после ожидаемого отказа — предлагал «решить вопрос» за 2700 долларов США.
Задержание произошло на пляже «Отрада» в момент получения взятки.
Действия фигуранта квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 УК Украины — пособничество в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Следствие продолжается, устанавливаются другие участники схемы.
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