Ключевые моменты:

В Одессе разоблачили сотрудника КП «Побережье Одессы» на взятке;

Сумма взятки: $2700 за содействие в получении разрешений на пляжную торговлю;

Квалификация: пособничество в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УКУ);

Мера пресечения: содержание под стражей с правом залога.

2700 долларов за разрешение на торговлю в прибрежной зоне Одессы

По данным Одесской областной прокуратуры, мужчина выступал посредником между предпринимателями и Управлением развития потребительского рынка, предлагая схему получения разрешительных документов на торговлю на пляжах.

Он убеждал предпринимателей сначала подать проектную документацию через ЦПАУ, а после ожидаемого отказа — предлагал «решить вопрос» за 2700 долларов США.

Задержание произошло на пляже «Отрада» в момент получения взятки.

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 УК Украины — пособничество в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следствие продолжается, устанавливаются другие участники схемы.

Читайте также: