Ключевые моменты:

Ночью 22 июля 2025 враг вновь атаковал Одессу ударными дронами. В городе прогремели взрывы;

Разрушения зафиксированы в двух районах города: выбиты окна, сгорели авто, пожар в админздании;

Предварительно пострадал 1 человек;

Пожары ликвидировали 17 единиц техники и 62 спасателя.

По информации мэрии и ГСЧС, в результате ночной атаки в одном из районов Одессы в результате атаки выбиты окна в многоэтажных домах, а на прилегающей парковке сгорели автомобили.

В другой части города произошло возгорание административного здания.

По предварительным данным, пострадал один человек. Информация о погибших пока не поступала.

На месте происшествия работают экстренные службы, от ГСЧС привлечены 17 единиц техники и 62 спасателя.

Одну из самых масштабных дроновых атак за все время войны Одесса пережила в ночь на субботу, 19 июля. В ту ночь город атаковали не менее 20 ударных БпЛА, один из которых прилетел в жилую девятиэтажку. Пожар уничтожил несколько квартир с 6 по 9 этажи. Погибла пожилая женщина.