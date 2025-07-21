В Одессе снова открыт спуск Блажко – но трамваи пока не ходят

Ключевые моменты:

В Одессе открыли автомобильное движение по спуску Блажко (бывший Маринеско). Здесь завершен ремонт дренажной системы, выровнены просевшие рельсы;

В то же время запуск трамвайного маршрута №7 («Север–Юг») отложен до окончания работ и тестирования рельсов;

Движение по спуску было перекрыто с ноября 2024 года, ограничение – до 2 августа 2025 года;

Спуск Виталия Блажко в Одессе капитально ремонтировали в 2019–2020 годах, но вскоре там начали проседать трамвайные рельсы и появились трещины на дороге.

Сообщается, что подрядчики завершили ремонт дренажной системы и выровняли просевшие рельсы, осталось лишь нанести дорожную разметку.

Что касается запуска трамвайного маршрута «Север–Юг», то ранее ориентировочной датой называли середину августа. Однако после завершения работ на спуске рельсы необходимо будет протестировать. Кроме того, продолжается реконструкция трамвайного кольца на улице 28-й Бригады (Паустовского), поэтому точные сроки возобновления движения маршрута №7 пока зависят от хода этих работ.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по спуску Виталия Блажко в Одессе ограничено до 2 августа 2025 года.

Движение автотранспорта по спуску Виталия Блажко было перекрыто с 23 ноября 2024 года.

Ранее депутат Одесского горсовета, глава транспортной комиссии Петр Обухов сообщал, что подрядчик завершает работы на трамвайных путях на спуске Блажко и готовится получить разрешение на возобновление движения 7-го трамвая по маршруту «Север–Юг».

Напомним, еще до войны на спуске тогда еще Маринеско начали проседать трамвайные рельсы, а на дороге появились трещины. Проезд трамваев (и не только) вызвал все больше и больше вопросов.

Показательно, что одесский спуск Виталия Блажко капитально ремонтировали в 2019-2020 годах.