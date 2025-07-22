Ключевые моменты:

Ночью 22 июля 2025 враг вновь атаковал Одессу ударными дронами. В городе прогремели взрывы;

Под удар снова попал микрорайон Таирова и соседние районы;

В результате атаки возникли пожары: сгорели машины, супермаркет, выбиты окна в жилых домах;

Информация о пострадавших уточняется.

На месте работают службы по ликвидации последствий.

Сигнал воздушной тревоги в Одессе прозвучал в 1:47. Первоначально сообщалось о движении группы «шахедов» из акватории Черного моря в сторону Черноморска, позже – в сторону Пивденного. Но уже спустя десять минут дроны взяли курс на Одессу.

И вскоре в городе прозвучала серия мощныз взрывов – работали наши силы ПВО. Спустя еще некоторое время стало ясно: под ударом микрорайон Таирова и все прилегающие к нему районы.

В целом атака длилась меньше часа. Были как сбития, так и прилеты.

«Горят машины, во дворе многоэтажки», «В городе пожар, горят машины на парковке» «Горит магазин», – написали одесские Телеграм-каналы.

Также сообщается, что полностью выгорел магазин известной одесской торговой сети.

Пожары после ночной атаки вспыхнули как минимум на двух локациях.

Напомним, одну из самых масштабных дроновых атак за все время войны Одесса пережила в ночь на субботу, 19 июля. В ту ночь город атаковали не менее 20 ударных БпЛА, один из которых прилетел в жилую девятиэтажку. Пожар уничтожил несколько квартир с 6 по 9 этажи. Погибла пожилая женщина.

Позже появилась и официальная информация от Одесской ОВА.

«Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры: горят административное здание и легковые автомобили, в жилых домах выбиты окна», – сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

Как сообщалось, прошлой ночью, 21 июля, враг осуществил рекордную атаку ракетами «Кинжал». Ракетами и дронами били по Херсону, Харькову, Ивано-Франковску. Но наиболее пострадал Киев.