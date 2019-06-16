Где в Одессе был переулок Данте Алигьери и какая улица – рекордсмен переименований?

Как тебя зовут, одесская улица? Почему именно так? Или ты уже снова переименовалась? В честь кого или чего? Об одесской топонимике с ее изюминками, непонятками, а порой и невероятностями, рассказывает геолог, краевед и педагог Дмитрий Жданов.

Квартал четвертый, место восьмое

У некоторых одесских улиц такая богатейшая биография в смысле переименований, что пора их заносить в рекордсмены по «многоименности». Так уж получилось: каждая эпоха, историческое событие, а то и вовсе «не очень понятно, что именно» в обязательном порядке считало своим долгом увековечить себя в названии улиц. Вот и имеем, что имеем. По названиям улиц, переулков, районов нашего города можно изучать историю со всеми ее виражами-изгибами.

— В юной Одессе не было названий улиц и, соответственно, указателей. Все здания, сооружения числились по номерам кварталов, участков и мест. К примеру: квартал четвертый, участок третий, место восьмое — и все понимали, о каком объекте идет речь. Но одесситам это было не совсем удобно. И стали появляться «народные» названия, исходившие из сути того или иного «кусочка» города: Садовая, Дегтярная, Кузнечная. Логичность таких названий говорит сама за себя: тут — сады, тут — деготь производят, тут — много кузниц. Позже сама суть названий улиц стала расширяться: в названия улиц «ворвались» фамилии известных купцов, домовладельцев, городских деятелей и так далее, — рассказывает Дмитрий.

Наличие источников водоснабжения, особенность местностей, строгая функциональность (к примеру, Почтовая, Госпитальная), географические направления (Тираспольская), этнические поселения — все это становилось «базой» для все расширяющейся топонимики города.

Называем-переименовываем

Со всеми этими названиями нужно было что-то делать и на официальном уровне. И вскоре «имена» улиц, данные им самими одесситами, как рассказывает Дмитрий, стали встречаться уже и в официальных документах. Потом уже и утверждались.

— До 1917 года переименований улиц было совсем немного, и все они были логичны, — говорит краевед.

А вот после революционных событий… понеслось: топонимика города стала существенно изменяться, переименовывалось все, причем часто и много.

— Вот вам пример: улица Бунина. С 1817 года она именовалась улицей Полицейской — там находился полицейский участок. В 1905 году она была переименована в честь генерал-лейтенанта Кондратенко, погибшего в битве под Порт-Артуром. В 1920 году улица уже носит имя Розы Люксембург, в 1942 году, при румынской оккупации, она именовалась улицей 16 октября 1941 года (день, когда произошла оккупация Одессы), после освобождения, с 1944 года, она снова становится улицей Розы Люксембург, в 1995 году переименована в честь Ивана Бунина, который жил в Одессе, — рассказывает Дмитрий.

Несколько любопытных фактов от Дмитрия Жданова

Можно рассказывать и рассказывать практически о каждой одесской улице, писать об этом целые тома, а потом их еще и дополнять все новыми и новыми фактами. Потому остановимся на самых любопытных, а порой и совершенно курьезных, «штучках», касающихся одесской топонимики, которые поведал нам Дмитрий Жданов.

Мост Коцебу назван в честь генерал-губернатора Павла Коцебу, который в свое время категорически выступал против строительства этого моста.

Много раз менявшая «имена» наша самая знаменитая лестница стала именоваться Потемкинской не после самих событий на «Броненосце Потемкин», а лишь после того, как они стали известны всему миру благодаря одноименному фильму Эйзенштейна.

Расположенная на Молдаванке и упоминавшаяся в «Одесских рассказах» Бабеля улица Богдана Хмельницкого (Госпитальная) была переименована в улицу 19 февраля 1861 года (дата отмены крепостного права в империи). Это, кстати, яркий пример того, когда одесситы совершенно не приняли новое название, так как в наших краях никогда не было крепостного права.

Название улицы Бугаевской, да и сам район Бугаевка, происходит не от чьей-то «именитой» фамилии, а от слова «бугай» (бык). Местные жители держали здесь скот (в Одессе был и Скотский переулок), они гнали его на продажу на сегодняшний Староконный рынок (бывший Скотский базар).

Некоторые переименования порой вообще не приживались никоим образом. Так, к примеру, оказывается, наш Пале-Рояль в советские времена именовался сквером Чарльза Дарвина, Горсад — сквером Джордано Бруно, Обсерваторный переулок одно время носил имя президента Вьетнама Тон Дык Тханга, соседний с ним переулок Веры Инбер — Данте Алигьери.

В Одессе был район, который даже на картах именовался «Новая Швейцария». Это 12-я станция Большого Фонтана. Так он назван потому, что здесь были самые дорогие дачи. Назван этот район как бы в отместку другому престижному «куску» Одессы — Ланжерону. Так «новошвейцарцы» словно достойно ответили «ланжероновцам»: нам ваш район не достался, но зато мы живем в «швейцарской» части Одессы.

Часть сегодняшних Черемушек и Люстдорфской дороги занимало Стрельбищное поле. Здесь в мирное время проводились военные учения, здесь же в разные времена проводились казни приговоренных к смерти, было здесь и кладбище.

Тяжко складывалась «именная судьба» и Александровского проспекта. Во время румынской оккупации они назывался проспектом Гитлера (кстати, такое же название во время оккупации получила и улица Екатерининская). После Второй мировой его переименовали в проспект Сталина. Культ личности развенчали — стал проспектом Мира. И это далеко не все его «имена».

Очень часто улицу Преображенскую называют рекордсменом по количеству переименований. Это не так. Ее переименовывали лишь 7 раз. А вот Шарлатанский переулок, к примеру, переименовывали 9 раз. Сегодня это улица Академическая. Поначалу он назывался Шарлоттинский переулок, но одесситы сами переименовали его в Шарлатанский. Для удобства, вероятно. Тем более, что, как говорит Дмитрий, краеведы так до сих и не могут установить с абсолютной точностью, в честь какой же такой Шарлотты был в свое время назван переулок.

В теме «одесские топонимы» были, есть и, вероятно, будут еще множество «белых пятен». Далеко не все они разгаданы краеведами. Так что, вероятно, мы узнаем еще много чего интересного в этом пласте истории города. Равно как будем знакомиться и горячо обсуждать все новые и новые названия наших улиц, переулков, районов…