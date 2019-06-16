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Новости Одессы и Одесской области

Перенос трамвайного кольца на Фонтане могут начать уже в этом году

Перенос трамвайного кольца на Фонтане могут начать уже в этом году

Для запланированной ещё в прошлом году реконструкции разворотного кольца трамваев 18-го и 19-го маршрутов уже оформлены градостроительные условия и ограничения.

Директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман сообщил, что реконструкция предполагает расширение кольца и его перенос в сторону от строящегося жилого комплекса. Предполагается также, что перекладка нового трамвайного полотна сделает движение электротранспорта менее шумным. Об этом сообщает «Таймер».

Причиной переноса стало расположение рельсов слишком близко к строящимся высоткам. Потому финансировать работы обещает компания, которая ведет достройку ЖК. Выполнение работ предварительно запланировано на этот год.

 

Фото: traffic.od.ua

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