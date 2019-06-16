Книгомания. Выбираем три книги об Одессе для гостей города и одесситов

Долгожданное лето! Как хочется провести отпуск на море! А где самое лучше море? Конечно, в Одессе! Этот город оброс мифами и легендами, и многие даже побаиваются сюда ехать. Но мы вам подскажем один лайфхак — в Одессу надо ехать подготовленными. Почитайте перед поездкой немного об истории и обычаях, и тогда вам будет легче понять и город и одесситов.

Нина Бондаренко. Городской фольклор Одессы

Нина Бондаренко — преподаватель, автор нескольких книг об архитектуре Одессы. В этой книге она обратилась к местному народному творчеству — анекдотам, мифам, песням. Откуда они пошли? Есть ли у этого творчества авторы? Существует ли на самом деле одесский язык, который так хотят услышать не только туристы, но и сами одесситы. Прочитав эту книгу, вы поймете, что таки одесский язык существует — и это смесь всех существующих в этом городе языков. Вы узнаете, что чумаки в этом крае ходили не только за солью, но и занимались “грузоперевозками”, а заработанные деньги спускали в Одессе. Конечно, тут вы найдете рассказы о знаменитой одесской грязи — “Я живу на Молдаванке, в грязи купаюсь, как в лоханке”. И вообще поймете, что каждое событие, которое происходило в городе, попадало острым на язык одесситам, и оно тут же становилось предметом песен, анекдотов и легенд.

Павел Макаров. Популярная история Одессы

Эта книга для тех, кто не хочет углубляться в даты и научные исследования, но, тем не менее, хочет что-то узнать об истории города. Она написана с юмором, и читать ее легко, просто и, главное, интересно. На страницах книги — история этого края, начиная с первых поселений и заканчивая недавними событиями. Тут вы прочтете и про карстовые пещеры, которые находятся под городом, где до сих пор находят останки древних зверей, и про античные поселения, и про крепость Хаджибей — и так вся история города пройдет перед вашими глазами. Читая историю, можно в который раз удивиться, какой интересный и неоднозначный есть город на карте Украины.

Владимир Кабаченко. Одеський пейзаж. Пряма мова (Одесский пейзаж. Прямая речь)

Одесское солнце, море, одесский колорит — все это нашло отображение в работах одесских художников. Именно об этом рассказывает нам эта книга, изданная совсем недавно. Тут вы найдете рассказы об одесских художниках, о том, как формировалось их творчество. Некоторые из них известны не столько своими произведениями, а теми историями, героями которых они становились. Автор книги Владимир Кабаченко — известный художник, и поэтому рассказывает не только о своих современниках, но и о творцах разных лет и разных направлений. Книга хорошо проиллюстрирована, тут есть много репродукций, и вы сможете познакомиться с теми, кто тут жил, писал, творил — это романтический, солнечный образ Одессы.