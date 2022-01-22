Умер одесский ученый, журналист и экс-депутат горсовета Михаил Борисов

В Одессе после тяжелой болезни ушел из жизни журналист, поэт, экономист, преподаватель Одесского национального университета (ОНУ) им. Мечникова, бывший депутат Одесского горсовета Михаил Борисов.

Об этом сообщила коллега покойного.

«Ушел из жизни прекрасный человек… Михаил Юрьевич Борисов. Порядочный, принципиальный, честный и отзывчивый. Настоящий представитель вузовской интеллигенции. Он был человеком широкого кругозора и энциклопедических знаний, одаренным многими талантами… Более 35 лет своей жизни посвятил работе в ОНУ имени И.И. Мечникова, достойно представлял университет и Украину в ведущих ВУЗах Европы и США»,

– написала она в Facebook.

Михаил Борисов был старшим преподавателем кафедры мирового хозяйства и международных экономических отношений в ОНУ им. Мечникова. Он вел курсы «Переходная экономика Украины», «Международные экономические организации» и другие, участвовал в международных научно-образовательных программах и стажировках в США, Германии, Франции и Италии. Был депутатом Одесского горсовета с 1990 по 1994 годы.

Также Михаил Борисов выступал в качестве эксперта в одесских СМИ и сам в 2011-2012 годах вел передачу на телеканале «Глас». В 2008 году издал сборник стихов «Круговорот». Выступал против тотальной приватизации госсобственности, в частности, выступал против продажи портов в частные руки.

Прощание с Михаилом Борисовым состоится завтра, 23 января, в 10:20 на Таировском кладбище возле крематория.

Напомним, 16 января скончался старейший врач-фтизиатор, писатель, коренной одессит Леонид Авербух.

А 3 января 2022 года скончался известный в Одессе журналист, писатель, критик и сценарист, сотрудничавший и с «Одесской Жизнью» Леонид Кучеренко.

В конце октября 2021 года умер известный детский писатель из Одессы Владимир Рутковский.

Цей матеріал також доступний українською