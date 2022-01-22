Ремонт дорог в Одессе: что и где планируется сделать в 2022 году

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета представило на недавнем заседании транспортной комиссии список работ на 2022 год.

Как рассказал глава транспортной комиссии, депутат горсовета Петр Обухов, на все ремонты из городского бюджета планируется потратить 370 миллионов гривен.

В основном управление дорожного хозяйства намерено продолжить работы, начатые в 2021 году. И все же, как отмечает Петр Обухов, при составлении своего плана в управлении все же учли ранее рекомендованный транспортной комиссией список улиц и тротуаров, нуждающихся в ремонте.

Планы одесских дорожников на 2022 год

В частности, в планах дорожников – ремонт тротуаров и установка пандусов на:

ул. Канатной-углу Сегедской;

ул. Канатной-углу Бисквитного переулка;

пр. Шевченко-угол Гагарина;

ул. Торговой-угол Пастера;

ул. Екатерининской-угол Базарной.

Из самых важных планов глава транспортной комиссии отмечает такие, как:

софинансирование реконструкции Ивановского путепровода (60 млн грн);

реконструкция ул. Посмитного (2,549 млн грн);

реконструкция ул. Генуэзской (1,453 млн грн);

капремонт твердого покрытия территории возле Ланжероновской арки в парке Шевченко (10,2 млн грн);

строительство проезда от Радостной и Платановой до улицы Центральный аэропорт (20 млн грн);

капремонт на участке от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги (Овидиопольская дуга) – 67 млн грн.

Также выяснилось, что к проекту ремонта Овидиопольской дуги приступят только в начале лета. А это значит, что раньше осени снос Ивановского моста не начнется.

Помимо этого, стало известно, что перекресток улиц Преображенской и Пантелеймоновской перекроют не на месяц, как было заявлено в мэрии ранее, а на три месяца. Проезд планируют перекрыть уже с 1 февраля.

Как уже сообщала «Одесская жизнь», на время перекрытия этого перекрестка одесситам на три месяца придется распрощаться с тремя трамвайными маршрутами – №5, №28 и №18.

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