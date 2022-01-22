«Разом!»: в День соборности Украины одесситы создали Цепь единства и оживили известный рисунок (фоторепортаж)

Сегодня, 22 января 2022 года, в День соборности Украины одесситы на площади у Дюка на Приморском бульваре провели флешмоб. Они выстроились в Цепь единства и оживили рисунок известного украинского художника Никиты Титова «Разом!»

Акция началась с минуты молчания в память о погибших за независимость Украины. Людей становилось все больше. Далее все собравшиеся на площади у Дюка исполнили гимн Украины.

К живой цепи присоединялось все больше одесситов. Они стояли, взявшись за руки, создавая единую цепь единства…

– Наше первое мероприятие, наша первая акция, посвященная Дню соборности Украины, прошла еще в 2012 году. Вот и сегодня мы создаем традиционную уже живую цепь, символизирующую единство Украины. Так мы передаем из Одессы поздравление с этим праздником всей Украине. В этом году здесь много курсантов военных учебных заведений города. Все вместе они создадут живую фигуру по рисунку известного украинского художника Никиты Титова «Разом», – рассказывает организатор флешмоба у Дюка, глава Одесского областного центра патриотического воспитания детей и молодежи Наталия Михайленко.

Так, площадь у Дюка ожила и единой цепью, и ожившим рисунком «Разом», где каждую букву сделали живой и трепещущей наши военные курсанты. А буква «о» в этом слове была соткана из двух фигур – сплетенных сердец цветов флага Украины.

А напротив них выстроилась живая цепь единства, люди, взявшись за руки, скандировали: «Одна, єдина соборна Україна» и «Україна – понад усе!»…

Фото автора и с Facebook-страницы Наталии Михайленко

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