Флаг на маяке, вышиванки и кинопризеры: субботний дайджест «Одесской жизни»

В субботу, 21 августа 2021 года, «Одесская жизнь» освещала такие новости Одессы и Одесской области.

Субботним утром, 21 августа, одесский Воронцовский маяк украсил огромный украинский флаг. Такая акция уже второй год подряд открывает традиционный Вышиванковый фестиваль.

На Вышиванковом фестивале-2021 «Одесская жизнь» также побывала. Здесь представлена практически вся Украина и не только. Протянувшаяся от Дюка до Пушкина ярмарка восхищает разнообразием представленных товаров.

А вечером состоялось закрытие 12-го Одесского Международного кинофестиваля (ОМКФ). В этом году оно проходило в новом формате – на Потемкинской лестнице.

Также были названы призеры ОМКФ этого года.

В городе Доброславе Одесской области появился новый арт-объект: памятник-фонтан в виде открытой книги с цитатой великого украинского поэта Тараса Шевченко.

В Одесской области вступил в силу запрет на промышленный и любительский вылов азово-черноморской кефали в Черном море и причерноморских лиманах: сейчас у этого вида рыб начинается нерест.

Фото Юлии Сущенко