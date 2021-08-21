Стали известны имена призеров Одесского кинофестиваля-2021 (фото)

Сегодня, 21 августа, в Одессе состоялась торжественная церемония закрытия 12-го Одесского Международного кинофестиваля (ОМКФ) и названы имена призеров. Напомним, в этом году ОМКФ сделал акцент на украинском кино.

Так, приз от профессиональных кинокритиков Fipressi получили короткометражный фильм «Татові кросівки» и полнометражный «З широко зав’язаними очима».

Специальным призом жюри отметило фильм «Суперник» – кинодебют режиссера Маркуса Ленса.

Лучшей короткометражкой назвали фильм «Татові кросівки».

Статуэтки «Золотой Дюк» получили:

за лучшую роль – актерский коллектив подростков из фильма «Стоп Земля»;

за лучшую режиссерскую работу – Никон Романченко (фильм «Леополис найт»). В своем ответном слове Никон поблагодарил жюри «за смелый выбор»;

за лучший полнометражный фильм – «Стоп Земля» режиссера Екатерины Горностай.

Кроме того, специальный приз за вклад в киноискусство получил британский режиссер Терри Гиллиам.

«Я не верю, что это сейчас происходит тут, на Потемкинской лестнице. Этот фильм имеет для меня невероятное значение, правда. Эйзенштейн – мой герой» сказал режиссер.

А «Гран-при» фестиваля безоговорочно отдали фильму «Стоп Земля» Екатерины Горностай. Таким образом, команда этого фильма получила три приза.

Также фотокорреспондент «Одесской жизни» запечатлел лица одесситов и гостей города, пришедших посмотреть на закрытие ОМКФ:

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как прошло закрытие ОМКФ-2021, которое в этом году решили провести в новом формате – на Потемкинской лестнице.