От Дюка до Пушкина: город мастеров на ярмарке одесского Вышиванкового фестиваля (фоторепортаж)

Здесь представлена практически вся Украина, и, кстати, не только: есть мастера со своими творениями и из других стран. Вышиванковый фестиваль-2021 радует ярмаркой, протянувшейся от Дюка до Пушкина, восхищает разнообразием представленных товаров (хотя как можно назвать столь обыденным словом все, что здесь можно увидеть?).

Ярмарка будет длиться все четыре дня Вышиванкового фестиваля с 10:00 до 20:00.

Напротив Дюка уже установлена сцена, есть фотозоны, а народ торопится посмотреть-полюбоваться всем, что же есть в этом Городе мастеров.

Здесь вышиванки из разных уголков Украины, причем не только рубашки. Есть и платья, и целые костюмы. А еще вышитые картины, сумки.

Куклотворцы тоже представили во всем разнообразии свои творения. Эти просто необыкновенно красивы, а вот эти – а удачу, эти – на здоровье, на радость, эти – оберег для всей семьи.

Сувенирная продукция – целый пласт ярмарки. Кто-то просто любуется, кто-то ищет подарок для близких или для себя любимого. А какие украшения, а какой ассортимент!..

Мария Яремин из Ивано-Франковской области привозит свои вышиванки на Вышиванковый фестиваль уже в 11-й раз:

Вот только в прошлом году не получилось приехать. А в этом году я снова здесь и очень этому рада. Здесь представлена и ручная, и машинная вышивка, и вышивка бисером. Занимаюсь вышиванками уже 30 лет. Ну а каждый узор, как известно, это свой язык, особый «почерк» той или иной местности.

Оксана из Тернополя говорит, что и сосчитать не может, сколько раз она приезжала на одесский Вышиванковый фестиваль со своей вышитой продукцией:

Традиционную вышивку в наших вышиванках используем, в основном «борщевскую». Стараемся придерживаться старинных традиций.

А вот киевлянин Сергей Суражский представляет на ярмарке разные вкусности. Яркие пакетики привлекают внимание. Сухофрукты?

Не совсем. Это экологические чипсы. Производим из фруктов и овощей. Есть, как видите, целые наборы. Ну вот, например, дыня, клубника и яблоко в одном наборе. И вкусно, и полезно. А на Вышиванковом фестивале я в первый раз,

– говорит Сергей.

Здесь каждый найдет что-то свое, а «своим» зачастую становится «и то, и это, и вон то». Благо, не такая давящая жара стоит на улице, а все, кто приехал на ярмарку, очень доброжелательны. Ведь все, что здесь представлено, вызывает интерес. И совет вам дадут, и что-то еще предложат, и в историю «производства» можно окунуться.

А неподалеку от Дюка можно увидеть развеселый запорожец с украинским орнаментом. Зовут его Жужа. Так называют его одесские создатели сообщества «КуклЬтура» Елена и Сергей Филипповы.

Кстати, вглядитесь в окошки этого желтенького красавца. Оттуда приветственно поглядывают на вас куклы из коллекции Елены и Сергея. Подходите познакомиться: они все – на удачу, радость и благополучие!

Фото автора