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Одесский Воронцовский маяк стал «сине-желтым» (фото)

Одесский Воронцовский маяк стал «сине-желтым» (фото)

Сегодня утром, 21 августа, одесский Воронцовский маяк украсил огромный украинский флаг. Такая акция уже второй год подряд открывает традиционный Вышиванковый фестиваль.

«Наш культурный и патриотический праздник, посвященный 30-летию Независимости начался – уже реет сине-желтый флаг на Воронцовском маяке»,

– сообщается на Facebook-странице фестиваля.

Украинский флаг на Воронцовском маяке2

Также организаторы напоминают, что 13-й Вышиванковый фестиваль будет проходить на Приморском бульваре с 21 по 24 августа и приглашают в гости всех одесситов и гостей города.

Так, сегодня с 10:00 до 20:00 в рамках фестиваля пройдет ярмарка народных мастеров. В 20:00 на Думской площади начнется Акция памяти.

А сине-желтый флаг будет украшать главный маяк Одессы вплоть до Дня Независимости, 24 августа.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, какие мероприятия запланированы в рамках 13-го Вышиванкового фестиваля.

Также напомним, что утром 23 августа на центральной площади города Ананьева развернут самый большой флаг Украины. Данная акция приурочена ко Дню флага Украины.

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Фото с Facebook-страницы Вышиванкового фестиваля, автор: Вячеслав Грубый

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Редакция ПРОФИЛЬ

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