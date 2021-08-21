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У берегов Одессы нельзя ловить кефаль – как долго продлится запрет

У берегов Одессы нельзя ловить кефаль – как долго продлится запрет

В Одесской области вступил в силу запрет на промышленный и любительский вылов азово-черноморской кефали в Черном море и причерноморских лиманах. Запрет продлится до 10 сентября, информирует Черноморский рыбоохранный патруль.

Запрет на вылов кефали введен в связи с тем, что сейчас у этого виды рыб начинается нерест.

В рыбоохранном патруле также отмечают, что вылов азово-черноморской кефали в запретный период является нарушением рыбоохранного законодательства и нарушителей ждет штраф в размере 595 грн за каждую выловленную особь.

Напомним, ранее одесский эколог показал завораживающее видео с морского дня.

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Фото с Facebook-страницы Черноморского рыбоохранного патруля

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Редакция ПРОФИЛЬ

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